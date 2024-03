Camarda, ecco quanto vale sul mercato il talento del Milan

Camarda, ecco quanto vale il giovane attaccante del Milan. Trasfermarkt annuncia il valore ufficiale del calciatore

Per quanto riguarda Camarda, le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti, e già si ha una bozza di quello che è il suo valore: aspettando delle vere e proprie offerte concrete questa estate.

Come riportato da Trasfermarkt, Francesco Camarda, all’età 16 anni raggiunge il valore più alto che sia mai esistito in Serie A all’età di 16 anni stessi. un dato importante per il Milan.