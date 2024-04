Cambiaso Juve, stregata la dirigenza: Giuntoli si muove per il futuro

Cambiaso è diventato un giocatore indispensabile nell’undici di Allegri, ha stregato la Juve e ora si parla di prolungamento

La Juve l’estate scorsa ha detto no al Fulham, che era pronto a offrire 15 milioni per portarlo in Premier League. Monchi lo segue da mesi e l’ha messo nel mirino, ma Giuntoli è pronto a fare muro dinanzi al corteggiamento dell’Aston Villa. Questo Cambiaso, infatti, è diventato indispensabile per la Vecchia Signora, che in estate intende sedersi al tavolo con l’agente del ragazzo per discutere il possibile prolungamento del contratto con relativo aumento di stipendio. Lo scrive Tuttosport.