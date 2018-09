L’attaccante del Frosinone, Joel Campbell, risponde alle voci sul suo infortunio: «Come si può pensare che me lo sia inventato…»

Arrivato dall’Arsenal al Frosinone negli ultimi giorni del calciomercato, l’attaccante costaricano Joel Campbell, dopo l’esordio contro il Bologna (giocando poco più di un quarto d’ora), non ha preso parte alla trasferta di Roma dove questa sera i ciociari affronteranno la Lazio. Il giocatore, che ha accusato lo slogamento di una caviglia, ha voluto spazzare via le voci delle ultime ore che gettavano dubbi sul suo infortunio. Postando una foto sul suo profilo Twitter, Campbell ha spiegato: «Non so come la gente possa pensare che uno si possa inventare un infortunio…con queste cose non si gioca. spero che nessuno possa passare situazioni così».