Primavera Torino-Inter, Celeghin regala i tre punti a Coppitelli

Primavera Torino-Inter, si è conclusa 2-1 la sfida dello Stadio Filadelfia: dopo il botta e risposta tra Bianchi e Colidio, decisivo il timbro nel finale di Celeghin

Primavera Torino–Inter, è terminata 2-1 la sfida dello stadio Filadelfia valida per il 25^ turno del Campionato Primavera. Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la formazione di Coppitelli è in corsa per un posizionamento ai playoff ed è riuscito a prevalere sul ben più quotato Biscione, con la formazione di Vecchi ritenuta tra le principali candidate per la vittoria finale.

I granata passano in vantaggio al 34’ con il timbro di bomber Bianchi, ma vengono raggiunti al 13’ del secondo tempo dalla rete del solito Colidio, cardine della compagine nerazzurra arrivato in estate dal Boca Juniors per 7 milioni di euro. Nonostante il dominio nerazzurro, nel finale arriva la rete del sorpasso granata: al 40’ è il centrocampista Celeghin con un colpo di testa a regalare i tre punti ai granata.