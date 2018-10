Il terzino destro della Juventus, Joao Cancelo, è finito sul taccuino del Barcellona. Blaugrana pronti alla maxi offerta

Joao Cancelo ha già fatto innamorare i tifosi della Juventus, ha conquistato Allegri e ha fatto letteralmente impazzire tanti suoi avversari, in Italia e in Europa. Il laterale destro portoghese, un terzino destro con i piedi da trequartista, è stato acquistato dalla Juventus in estate. I bianconeri hanno versato 40 milioni di euro nelle casse del Valencia, dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter, spendendo di più per un difensore, nella loro storia, solo per Thuram. Sono bastati pochi a Joao per guadagnarsi i gradi di top player e sono bastati pochi mesi per finire sul taccuino del Barcellona.

Secondo quanto riferito da Sport, il club catalano è pronto a presentare un’offerta per strappare Joao Cancelo alla Juventus. Ariedo Braida, uomo mercato del Barça, è stato avvistato sabato scorso a Torino durante Juventus-Genoa. Due i suoi obiettivi: l’attaccante del Grifone Piatek e il terzino destro della Juventus Joao Cancelo. Il costo del cartellino è aumentato sensibilmente. Joao vale almeno 60 milioni di euro adesso e sembra essere l’erede di Dani Alves. I blaugrana non hanno un terzino così da oltre 2 anni, da quando il brasiliano ha deciso di andar via, e ora sperano di rinforzare la squadra con Cancelo. Difficile però che la Juve dica di sì alle offerte per il suo top player.

LEGGI ANCHE: Juve, ecco il nuovo Dani Alves: con Cancelo dribbling e qualità per la Champions