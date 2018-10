Juve, ecco il nuovo Dani Alves: con Cancelo dribbling e qualità per la Champions

La Juventus scopre Joao Cancelo, uno dei migliori terzini destri al mondo. Alla scoperta del laterale portoghese

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, sta incantando la Serie A e il club bianconero. Il giocatore, arrivato in estate per 40 milioni di euro dal Valencia, ha lasciato l’Inter dopo l’ottima stagione disputata in prestito (i nerazzurri, causa Fair Play Finanziario non hanno potuto riscattare il laterale portoghese) e si sta confermando ad altissimi livelli anche nella Juventus. Cancelo ha un’altra marcia e la Juve ha trovato l’erede di Dani Alves. Il brasiliano regalò qualità, dribbling e personalità in Champions, Joao può ripercorrere le orme dell’ex Barça.

Joao, proprio come Dani, fa il regista laterale della Juventus. Grazie alle sue doti tecniche, il giocatore portoghese ha sorpreso e incantato. Ottimo l’impatto del giocatore con la Juve, nonostante il rigore procurato contro il Chievo alla prima giornata e nonostante, a detta di Allegri, si prenda delle pause durante la partita, è stato elogiato da tanti ed è ritenuto uno dei migliori terzini destri al mondo. Joao abita con la fidanzata Daniela, che lo aveva seguito anche a Milano, e i due cani, che tratta come figli. Ama la pasta, il tennis e il futsal, ascolta Hip Hop e R&B e la cosa che più gli manca del Portogallo è il fratello Pedro, che gioca nella Barreirense (è ancora minorenne). Pedro era con lui in macchina il giorno dell’incidente in cui morì la madre, Filomena. Ora non resta che trovare il primo gol da dedicare alla mamma.