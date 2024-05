Mbappé Psg, crisi in aumento: stipendio non pagato

Aumenta la spaccatura tra Mbappé, il Psg e Al Khelaifi: al giocatore non sarebbero stati pagati bonus e stipendio nei mesi scorsi.

Secondo L’Equipe, la squadra parigina non ha pagato al giocatore lo stipendio di aprile e gli deve un bonus di 80 milioni di euro che avrebbe dovuto essergli pagato a febbraio. Tuttavia, Al Khelaifi, infuriato, incapace di digerire un no come risposta, ha deciso di pagargli quegli 80 milioni a febbraio, sostenendo a L’Équipe che doveva essere il Real Madrid a pagare, come bonus alla firma, il risarcimento per il suo mancato rinnovo.