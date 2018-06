Cancelo, il Valencia resiste ma Simeone può aiutare la Juve

Il terzino destro del Valencia rimane in cima alla lista delle preferenze della Juve. Simeone può dare una mano ai bianconeri per Cancelo

La Juventus ha messo gli occhi su Joao Cancelo. Il terzino destro classe ’94 autore di una buona stagione con la maglia dell’Inter potrebbe rimanere in Italia. Il laterale portoghese, non convocato per il Mondiale russo, si sta godendo attualmente le vacanze ma attende una chiamata dal suo agente Jorge Mendes. Non è mai semplice parlare di affari tra la Juve e il potente agente portoghese ma questa potrebbe essere la volta buona. Il terzino destro vuole la Juventus e avrebbe una mezza intesa con i bianconeri sulla base di 3 milioni di euro a stagione.

Mendes invece ha in mano un accordo con il Wolverhampton che ha già messo sul piatto 40 milioni, la cifra richiesta dal Valencia. Il giocatore però vuole un club di alto profilo e la Juve fa al caso suo. Il Valencia ha chiesto 40 milioni cash, la Juve ha rilanciato con 15 milioni più il cartellino di Marko Pjaca. L’Atletico Madrid può dare una mano ai bianconeri: Simeone vuole l’attaccante Rodrigo e il Valencia è disposto a trattare per una cifra tra i 60 e gli 80 milioni. Incassando la somma, il club spagnolo avrebbe risolto i problemi per il Fair Play Finanziario e potrebbe anche dire di sì all’offerta della Juve da 15 milioni più Pjaca, lasciando così andare Cancelo.