Joseph Duncan e Nico Gonzalez potrebbero essere i protagonisti di un affare che coinvolge Inter, Sassuolo e Argentinos Juniors

L’Inter e il Sassuolo scendono a patti, ma non solo per Matteo Politano. Joseph Duncan e Nicolas Gonzalez sono i protagonisti di un’altra trattativa, che coinvolge pure l’Argentinos Juniors. Secondo Tuttosport, Piero Ausilio sarebbe a un passo dal chiudere con gli argentini per il giovane Gonzalez. Questi, però, non rimarrebbe all’Inter, il cui attacco è molto trafficato con l’arrivo di Lautaro Martinez: per Gonzalez si aprono le porte di un prestito al Sassuolo. In neroverde giocherebbe con continuità e si adatterebbe alla Serie A. Per ora il trasferimento è solo potenziale, ma ci sono buone probabilità che si realizzi.

Gonzalez rientrerebbe nell’affare Duncan. Il ghanese sarebbe un colpo importante per la Champions League: è cresciuto nel vivaio dei nerazzurri servirebbe tantissimo per la composizione delle rose. Luciano Spalletti, inoltre, stravede per quel tipo di giocatore. Non tornerebbe a Milano per fare il titolare, ma sarebbe un ricambio di spessore, dato che sulla linea mediana può svariare su più ruoli. Inter e Sassuolo sono ancora in una fase embrionale della trattativa, ma il ritorno di Duncan all’Inter non è da sottovalutare. A centrocampo potrebbe trovare Radja Nainggolan, stando alle ultime news.