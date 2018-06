Per Radja Nainggolan Inter più vicina: i nerazzurri fanno la prima proposta seria alla Roma. Ci sono i presupposti perché l’affare di mercato vada in porto

L’Inter fa sul serio per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma è l’obiettivo principale per il calciomercato di Luciano Spalletti e la trattativa è pronta a decollare. La prima offerta è di ventidue milioni di euro più il cartellino di un giovane della Primavera, quasi certamente Nicolò Zaniolo. Questa sarà più o meno la vera offerta che partirà da Milano e arriverà nella Capitale a breve, secondo La Gazzetta dello Sport. Si terrà oggi una riunione di Lega a Milano ma ci potrebbe essere un nuovo incontro tra i rappresentanti delle due società. L’Inter deve ancora risolvere i problemi riguardo le plusvalenze da mettere a segno, ma per Nainggolan è partita già con la prima vera proposta. Spalletti vorrebbe un giocatore come il belga e l’ex del Cagliari è il profilo perfetto per il 4-2-3-1 nerazzurro, ha esperienza internazionale e il carisma adatto all’Inter.

E la Roma che fa? Pare che i giallorossi non si oppongano all’addio del Ninja, ma comunque rimane ampia la forbice tra domanda e offerta. L’Inter propone ventidue milioni di euro più un giocatore, ma la Roma vuole quaranta milioni. I capitolini sanno che quella cifra è impensabile, ma sparano alto per poter arrivare a una somma intermedia, sui trenta milioni di euro. C’è ottimismo per la riuscita della trattativa per una serie di motivi: i buoni rapporti tra Nainggolan e Spalletti, il feeling tra Piero Ausilio e Alessandro Beltrami (agente del belga) e il pensiero del giocatore. Nainggolan sarebbe affascinato dall’ipotesi Inter, anche se saluterebbe Roma a malincuore. Ha un ingaggio pesante e un’età avanzata, potrebbe lasciare la Roma in questo momento di profondo restyling giallorosso. A centrocampo sono arrivati Cristante e Coric, c’è traffico.