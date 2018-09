Crossa, difende, imposta, rischia e diverte: benvenuti sulla giostra Cancelo

Joao Cancelo ha avuto un ottimo impatto con la realtà Juventus. Il terzino destro ha disputato un’ottima sfida con il Sassuolo

Un brivido lo regala (quasi) sempre ma una magia in fondo non sarebbe nulla senza quel brivido! Joao Cancelo, professione terzino, ha piedi da trequartista ed è un vero e proprio regista laterale. Massimiliano Allegri infatti, oltre a poter contare sull’eccelsa qualità di Miralem Pjanic, può spostare i suoi riferimenti più indietro, di circa 20 metri, potendo contare anche sulle qualità di Bonucci e di JC20. Il terzino destro della Juventus ha deliziato il pubblico dello Stadium in occasione di Juve-Sassuolo, giocando ad alti livelli e strappando applausi.

Cancelo è stato uno dei migliori anche contro il Sassuolo e l’Inter deve avere più di qualche rimpianto per essersi fatta sfuggire un giocatore del genere. Il brivido, dicevamo, lo regala quasi sempre. Nel primo tempo il laterale si è fatto soffiare il pallone da Djuricic nella sua metà campo e Duncan ha realizzato il gol dello 0-1 ma l’arbitro Chiffi, per fortuna del portoghese, ha annullato per un presunto fallo di Djuricic. Joao, nelle ultime settimane, è cresciuto tanto in fase difensiva. Continua a prendersi dei rischi ma regala giocate di rara bellezza. Anticipi e recuperi oltre a cross e fughe: la Juve ha il terzino del presente e del futuro!