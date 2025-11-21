Cancelo, possibile ritorno in Serie A per il terzino? Ecco la situazione attuale del giocatore

Calciomercato Serie A: Cancelo verso il ritorno in Italia? Le ultime di Romano frenano gli entusiasmi

Nelle ultime settimane, il nome di Joao Cancelo è tornato a circolare con insistenza nel panorama del Calciomercato Serie A. Il talentuoso terzino portoghese, ex Inter e Juventus, è stato accostato di nuovo ai club italiani, con particolare attenzione verso Torino e la Vecchia Signora. L’idea di un suo clamoroso ritorno in Italia ha alimentato sogni e speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, a mettere chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul tema con la consueta precisione.

Secondo Romano, al momento non esiste alcuna trattativa concreta tra la Juventus e il potente agente Jorge Mendes, che cura gli interessi del calciatore. «Non risulta che la dirigenza della Vecchia Signora stia lavorando a un suo ritorno – ha spiegato il giornalista –. Non ci sono stati contatti o discorsi approfonditi tra club e Mendes. Le voci circolate nelle ultime ore non trovano riscontro nei fatti».

Il nodo principale, come sottolinea Romano, è di natura economica. Cancelo percepisce uno stipendio elevatissimo, completamente fuori dai parametri attuali dei club italiani. Questo rende praticamente impossibile, al momento, ipotizzare un suo ritorno in Serie A senza un adeguamento sostanziale del contratto. In altre parole, perché il portoghese possa tornare a vestire la maglia bianconera o approdare in qualsiasi altra squadra italiana, sarebbe necessario un radicale ridimensionamento dell’ingaggio. Senza questo sacrificio economico, il ritorno rimane pura fantasia.

Il tema del Calciomercato Serie A legato a Cancelo mette quindi in evidenza una dinamica chiara: il talento c’è, ma la sostenibilità finanziaria dei club italiani pone limiti concreti agli scenari di mercato. Anche se il giocatore ha dimostrato in passato di poter fare la differenza in Italia, il peso economico del suo contratto attuale rimane un ostacolo insormontabile.

In sintesi, per ora il ritorno di Cancelo in Serie A resta solo un’ipotesi mediatica: nessuna trattativa ufficiale, nessun contatto con Mendes e un ingaggio troppo elevato per essere compatibile con le logiche dei club italiani. Gli appassionati possono quindi aggiornare le aspettative, attendendo eventuali sviluppi futuri, ma comprendendo che le speculazioni non coincidono con le realtà operative del mercato.

Il prossimo periodo di Calciomercato Serie A potrebbe riservare altre sorprese, ma per Joao Cancelo, al momento, la Serie A sembra ancora un obiettivo lontano, a meno di clamorosi colpi di scena finanziari o accordi straordinari tra le parti coinvolte.

