Candreva assicura: «All’Inter ora c’è un’aria nuova»

Antonio Candreva, autore del raddoppio nerazzurro contro il Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky

ARIA NUOVA – «E’ come se fossimo ripartiti da zero tutti, se fossimo qui da luglio. C’è aria nuova, c’è entusiasmo e voglia di lavorare con sacrificio. Si sta bene tutti insieme da inizio settimana per arrivare la domenica pronti. Speriamo di continuare così»

DORTMUND – «Ieri abbiamo fatto una prestazione totale, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, nei momenti in cui c’era da attaccare lo abbiamo fatto. Soprattutto in campo internazionale bisogna stare attenti per 95 minuti. È stato importante chiudere la partita, avevamo già avuto qualche occasione per chiuderla anche prima ma alla fine l’abbiamo fatto e abbiamo portato a casa una bella vittoria»

NAZIONALE – «Sappiamo tutti quanto posa essere importante per ognuno di noi, chi ne ha fatto parte sa quali emozioni si provano a rappresentare il proprio Paese in giro per il mondo, ma l’importante è lavorare e farsi trovare pronti, poi quello che verrà andrà bene»