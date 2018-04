Candreva rammarico Inter: «Volevamo la vittoria, ora testa al Torino»

Antonio Candreva e le sue dichiarazioni al termine del derby Milan-Inter, uno 0-0 che va sicuramente meglio ai nerazzurri, ma non per quanto visto in campo

Antonio Candreva ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del derby odierno tra Milan-Inter: «C’è rammarico per com’è andata a finire, abbiamo disputato una grande prova ma purtroppo è andata così. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per vincere, ma adesso bisogna pensare già a domenica e con il Torino sarà una partita difficile. Le varianti in attacco? L’importante è che ci permettano di arrivare alla conclusione in porta, non solamente dall’esterno. Ci stiamo provando, stiamo facendo ottime cose, a volte va bene e a volte no».

Queste le parole rilasciate dall’esterno nerazzurro ai microfoni di Inter TV nel post-partita alla televisione ufficiale della società meneghina: «Questo pareggio però conferma il buon momento di forma dell’Inter. Abbiamo ritrovato compattezza ed entusiasmo e adesso anche la voglia di divertirci. Resta il rammarico dei due punti persi oggi in campo, ma sarà un risultato che ci darà la forza di continuare. L’obiettivo è ancora distante e dobbiamo ancora fare tanta strada per raggiungerlo. Sta a noi crederci e non perdere voglia, con questa umiltà e determinazione».