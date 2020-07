Candreva uomo fondamentale per Conte: pronto il rinnovo fino al 2022

Antonio Candreva è stato uno dei pochi giocatori che si sono salvati nel match del Bentegodi: Conte ci punta

Antonio Candreva si è dimostrato, ancora una volta, uomo fondamentale per Antonio Conte. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno italiano rimarrà in nerazzurro anche la prossima stagione.

Sulla sua fascia è già stato preso la freccia Achraf Hakimi, colpo da 45 milioni, ma Antonio sa bene che anche nell’Inter di domani ricoprirà comunque un ruolo importante. Soprattutto se oggi continuerà a essere una pedina fondamentale. Già, perché il matrimonio con i nerazzurri è destinato a continuare. Il contratto scade l’anno prossimo, ma Suning è pronta fargli firmare il rinnovo al 2022.