Cannavaro sull’Italia: «Non abbiamo nulla da temere»

Le parole di Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport in vista degli spareggi dell’Italia a marzo. Ecco le sue parole sulle difficoltà degli azzurri:

ITALIA – «Gli avversari si rispettano tutti. Se l’Italia gioca un tempo ai propri livelli non ha nulla da temere dalla Macedonia del Nord. Però è chiaro che in campo neutro sarebbe più corretto per tutti. Il Portogallo è forte, ma attenzione perché in queste gare secche bisogna battere l’ansia. E a questo punto ne avranno sicuramente più loro giocando in casa. Riusciremo a qualificarci solo se continueremo il percorso di crescita sul gioco e torniamo quelli dell’Europeo. Siamo l’Italia e state sicuri che in Portogallo sono più dispiaciuti di incontrare noi.»