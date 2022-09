Cantona: «Presidenza del Manchester United? Avevo chiesto, ma...»

Eric Cantona ha rivelato di aver chiesto di essere il presidente del Manchester United: «Serve un uomo di calcio, ma…»

Eric Cantona ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha dichiarato di aver chiesto, in passato, di essere nominato come presidente del Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Ho incontrato Ed Woodward alcune volte. Ma non hanno accettato che diventassi Presidente del calcio del Manchester United. Penso ancora che dovrebbe esserci qualcuno, io o qualcun altro, del mondo del calcio in quel ruolo».