Cantore, il primo gol di un'italiana in NWSL è un autentico capolavoro - VIDEO - Calcio News 24

Cantore, il primo gol di un’italiana in NWSL è un autentico capolavoro. La spettacolare rete dell’attaccante ex Juventus Women

Un Ferragosto da incorniciare, che entra di diritto nella storia del calcio femminile italiano. Mentre in Italia si celebravano le feste di mezza estate, Sofia Cantore, attaccante classe 1999, scriveva una pagina memorabile oltreoceano. Al suo debutto casalingo con la maglia del Washington Spirit, l’ex giocatrice della Juventus Women ha segnato il suo primo, splendido, gol nella National Women’s Soccer League (NWSL), diventando la prima italiana di sempre a trovare la rete nel massimo campionato statunitense.

Dopo l’esordio ufficiale del 9 agosto contro il Gotham, Cantore si è presa la scena da protagonista contro il Racing Louisville. Al 39′ minuto, ha sbloccato il risultato con una prodezza balistica: una conclusione potente e precisa da circa 25 metri che, dopo aver baciato la parte interna della traversa, si è insaccata alle spalle del portiere, facendo esplodere di gioia l’Audi Field di Washington.

Un gol che non è bastato per la vittoria, in una partita ricca di emozioni. Le ospiti hanno prima pareggiato con un autogol di Bernal (53′), per poi passare in vantaggio con un rigore di DeMelo (80′). Quando tutto sembrava perduto, le Spirit hanno acciuffato il definitivo 2-2 al 100′ minuto con Kouassi, entrata nella ripresa proprio al posto di un’acclamata Cantore.

Al di là del risultato, il traguardo raggiunto dall’attaccante lombarda ha un valore simbolico enorme. Già prima italiana a firmare un contratto per un club della NWSL, ora è anche la prima a iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, aprendo una nuova frontiera per il movimento azzurro. Un percorso che presto potrebbe essere seguito da altre colleghe: proprio in questo weekend, infatti, è atteso il debutto di Lisa Boattin con la maglia degli Houston Dash. Il futuro del calcio femminile italiano passa anche dagli Stati Uniti, e il primo, indimenticabile, sigillo porta la firma di Sofia Cantore.