Capello vota Bastoni: «Gara importante, deve dimostrare il suo valore»

Fabio Capello vota per Alessandro Bastoni: ecco le dichiarazioni dell’allenatore sul difensore dell’Inter titolare contro il Galles

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, elogia Alessandro Bastoni.

«Io, oltre che per Belotti, sono molto curioso di vedere la gara di Alessandro Bastoni. Ne ho parlato molto bene ed è all’esordio all’Europeo così giovane. Per lui è una partita molto importante per far vedere il suo vero valore anche in ambito internazionale. Ci sono giocatori che soffrono la maglia azzurra e devono dimostrare di non sentire la pressione».