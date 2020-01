Caprari Parma, è ufficiale. Ecco il comunicato degli emiliani

Caprari Parma, ufficiale l’acquisto del calciatore romano da parte della società emiliana. Ecco il comunicato pubblicato

Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del Parma. Arriva il comunicato della società emiliana che ufficializza la buona riuscita dell’operazione con la Sampdoria. Ecco la nota pubblicata:

«Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Parma del giocatore Gianluca Caprari (Roma, 30.07.1993). Il giocatore è in viaggio con la squadra ed è stato convocato per la sfida contro il Cagliari.