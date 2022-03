Carnevali: «Contento di Casini, assemblea costruttiva». Le parole dell’ad del Sassuolo dopo l’incontro in Lega

Giovanne Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai cronisti presenti dopo l’Assemblea di Lega andata in scena oggi, la prima con Casini presidente.

Le sue parole: «Abbiamo parlato, è stata un’assemblea costruttiva. Siamo contenti anche del presidente, molto bene. Stiamo lavorando su più fronti, per creare anche un gruppo di lavoro per portare avanti le varie problematiche che ci sono, non solo quelle relative all’indice di liquidità».