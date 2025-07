Carlos Cuesta, il baby tecnico che plasma il nuovo Parma con idee chiare e lavoro incessante

Parma, ieri compleanno del tecnico Carlos Cuesta: 30 candeline per il più giovane allenatore del campionato italiano, pronto a trascinare i ducali

Trent’anni appena compiuti, ma già pienamente immerso nel mondo e nei ritmi da allenatore di Serie A. Carlos Cuesta, il più giovane tecnico del campionato, ha festeggiato il compleanno con una doppia seduta nel ritiro di Neustift, in Austria, dove sta prendendo forma la nuova identità del Parma. Nessuna distrazione, nessuna pausa: Cuesta vive ogni giornata tra campo e lavagna, sempre alla ricerca del dettaglio da perfezionare.

Nel quartier generale ducale, ha fatto allestire un piccolo ufficio accanto alla propria stanza, dove passa ore a studiare tattiche, schemi e soluzioni da proporre alla squadra. Il suo approccio è totalizzante, ma non autoritario: Cuesta vuole coinvolgere ogni giocatore, mettersi al loro servizio, non imporsi come leader assoluto ma fungere da guida silenziosa e metodica. Al termine di ogni allenamento, convoca i giocatori per analizzare insieme quanto fatto, con l’obiettivo di far comprendere e interiorizzare i concetti proposti.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Cuesta ha puntato su un’idea chiara di gioco, senza fronzoli o invenzioni: ritmo, verticalità e pressing alto. È questa la base su cui costruire il Parma che verrà. Il pallone deve viaggiare veloce, la manovra deve svilupparsi con verticalizzazioni rapide e incisive. Poco possesso sterile, molte “imbucate”, con l’intera squadra chiamata a un pressing offensivo coordinato, che inizia dalla punta e coinvolge ogni reparto.

L’organizzazione è centrale nel suo progetto. Vuole una squadra corta, compatta, attenta, dove ogni giocatore sa esattamente cosa fare e quando farlo. In fase di possesso gli esterni stringono, in fase di non possesso si allargano per chiudere le linee. La difesa alta è supportata da coperture preventive, e tutti – anche gli attaccanti – sono chiamati al sacrificio.

Il sistema base è un 3-4-2-1, con due mediani pronti ad arretrare se necessario e una lunghezza massima del blocco squadra di 30 metri. Recuperata palla, l’ordine è uno solo: andare subito in verticale. Cuesta chiede tanto, ma lo fa con competenza e visione. E il Parma lo segue.