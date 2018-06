Carnevali chiude: «Politano-Berardi? Valgono 30 milioni. Se parte uno…»

Il commento del dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sulle trattative in uscita per Berardi e Politano, richiesti da Roma e Inter

Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di svendere i propri gioielli in rosa. Messaggio da inoltrare a Roma e Inter che in queste ore sembrano aver fatto decisi passi in avanti per Domenico Berardi e Matteo Politano. Ne ha parlato il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il dirigente dei nero-verdi, infatti, non chiude la porta alla cessione dei due talenti pregiati della rosa tuttavia fissa una valutazione di 30 milioni di euro sia per il cartellino di Berardi che per quello di Politano.

Questo il commento di Carnevali alle notizie delle trattative con Roma e Inter per Berardi e Politano: «Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l’altro resta». Conclude, infine, parlando della possibile cessione di Acerbi alla Lazio e non solo: «C’è un’intesa col Bologna per Di Francesco in cambio di Falcinelli, ora serve quella col giocatore. Invece per Acerbi oggi risentirò Lotito, ma il problema è capire quanto valuta Cataldi…».