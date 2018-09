Carnevali ci prova: «Ma quale “Scansuolo”, voglio fare uno scherzo a Marotta»

Le parole di Carnevali in vista di Juventus-Sassuolo di domenica pomeriggio, il rapporto con Marotta e le ambizioni europee

Domenica si giocherà Juventus-Sassuolo e il dirigente neroverde Giovanni Carnevali ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: «Vogliamo fare bella figura, magari provarla a vincere. Pensiamo, però, che una vittoria senza merito non sia una vittoria. E sarebbe bello se tutti, in Italia, la pensassero come noi. Juve? Abbiamo concluso tante operazioni insieme, sono un modello da seguire. Mia figlia lavora alla Juventus, sui social la massacrano. Conosco Marotta da oltre trent’anni, è un amico e un maestro per me. Lui era al Monza, io tra i dilettanti. Ma ciò non deve essere un presupposto per parlare di “Scansuolo”. Anzi, mi piacerebbe fare uno scherzetto a Giuseppe questo fine settimana».

Prosegue e conclude l’amministratore delegato del Sassuolo: «Vogliamo tornare in Europa League, abbiamo scelto un allenatore con idee diverse e precise, che fa un bel gioco e farà una grande carriera. Abbiamo uno stadio di proprietà che ci permette di fatturare il doppio rispetto a club storici di Serie A. A febbraio sarà pronto il nostro centro sportivo. Sogno un Berardi-bandiera neroverde, ma piace un po’ a tutti. E’ un ragazzo semplice, e quando in campo trascende è perché è accecato dalla voglia di vincere».