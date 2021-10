Casiraghi: «Scudetto? Vedo una favorita. Su Ibrahimovic e Pioli...»

Pierluigi Casiraghi ha parlato in una lunga intervista di Milan, soffermandosi soprattutto su Ibrahimovic ma non solo

Pierluigi Casiraghi ha parlato in una lunga intervista di Milan, soffermandosi soprattutto su Ibrahimovic ma non solo. Le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale Under 21 a Tuttosport.

ETÀ IBRAHIMOVIC – «Io ho smesso a 29 anni ma se fisicamente sta bene e mentalmente ha ancora questa grande forza è una scelta giusta e coraggiosa la sua. Poi ci sono anche i risultati a dare ragione a Zlatan Ibrahimovic. Cosa fa la differenza? La sua forza mentale: è evidente e lui non fa niente per nasconderla. È una caratteristica che si unisce alla sua classe, alla sua qualità e al suo talento».

PIOLI – «È uno che ha sempre fatto benissimo ovunque è andato. Lo ha fatto con grande calsse e capacità. Ora però c’è anche il gioco. È cresciuto e si sta dimostrando un allenatore moderno. Inoltre va d’accordo con i campioni che ha in squadra come Ibrahimovic. Non è mai sempre perché bisogna saperli gestire, cosa che comunque vale anche per i più giovani. Si percepisce sia un allenatore di qualità».

SCUDETTO – «Questo è un campionato molto equilibrato, dove nessuna squadra è ancora scappata in cui alla fine potrebbe rientrare anche la Juventus. Quando vinci tante partite come sta facendo il Napoli vuol dire che c’è qualcosa. I partenopei hanno una rosa importante e un allenatore che non mollerà. Poi c’è il Milan anche se come squadra favorita vedo ancora l’Inter: è completa, forte dietro e in mezzo. Anche davanti ha perso poco: Dzeko infatti è forte, un giocatore completamente diverso da Lukaku. È uno che fa giocare la squadra, che tecnicamente ha dei grandi colpi. Sa segnare in qualsiasi modo, anche con colpi di genio. E poi riesce a far segnare anche gli altri, è un giocatore completo. Senza Lukaku l’Inter ha sicuramente meno forza ma ha più qualità e più alternative per metterla dentro».

