Caso Acerbi, nuova ricostruzione: il club deciderà solo alla fine

Caso Acerbi, l’Inter aspetta lo svolgimento delle indagine per decidere i provvedimenti, intanto spunta una nuova ricostruzione

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta, mentre Juan Jesus mostra una certa tranquillità e attende il momento di esprimersi di fronte al procuratore, la situazione del nerazzurro Francesco Acerbi è notevolmente più complicata.

Nell’incontro ieri con la dirigenza dell’Inter, il giocatore ha negato di aver fatto dichiarazioni razziste. Sembrerebbe che, secondo la versione del difensore, la frase pronunciata sia stata «ti faccio nero». Da qui la sua affermazione al ritorno dalla Nazionale: «Juan Jesus mi ha frainteso».

L’Inter ora attende di conoscere l’eventuale sanzione che il Giudice sportivo imporrà al giocatore, in base a quanto raccolto dalla Procura. Il club è determinato a non vedere il proprio nome associato al razzismo e deciderà in base all’esito finale di questa spiacevole vicenda se prendere ulteriori provvedimenti nei confronti di Acerbi. Questo potrebbe includere non solo una multa, ma anche una valutazione sul suo futuro nell’Inter.