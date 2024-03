Caso Acerbi, Pardo: «Il razzismo è una bestialità»

Pierluigi Pardo, noto telecronista, è intervenuto in un evento organizzato da Fondazione Milan per parlare di vari temi tra cui il razzismo

Dal nostro inviato Daniele Grassini – Pierluigi Pardo, presente all’evento Tutti i colori dello Sport organizzato da Fondazione Milan, ha parlato ai microfoni di Milannews24. Ecco le parole del noto telecronista:

FONDAZIONE MILAN – «Giornata molto bella, è stata pensata da un po’ di tempo da parte del Milan e mi fa piacere essere qui. Tutto quello che può veicolare valori positivi è importante. Ci sono anche altri club che fanno iniziative, però Fondazione Milan sotto questo punto di vista è un eccellenza assoluta in tutto il mondo».

CASO ACERBI – «Ci sono due versioni divergenti: uno dice una cosa, uno dice l’altra. C’è un’inchiesta da parte della Procura Federale e credo che noi dobbiamo utilizzare questa cosa non piacevole che è capitata per alzare ancora di più l’asticella verso la lotta al razzismo. Questa lotta deve riguardare tutti e chi ama il calcio e la vita non può essere razzista. Il razzismo è una bestialità. I valori dello sport sono la realtà di una squadra di calcio, di uno spogliatoio, di una curva, di una tribuna sono luoghi in cui troviamo gente diversa con cultura diversa e con giusti diversi. La diversità è una ricchezza».

