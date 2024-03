Caso Acerbi, Santacroce: «Spiegazioni più schifose del gesto»

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus, criticando il comportamento del giocatore dell’Inter

Fabiano Santacroce è intervenuto durante un’intervista a Tuttosport per parlare del caso Acerbi-Juan Jesus.

CASO ACERBI – «Stavo guardando con mia figlia la partita, appena ho visto Juan Jesus con l’arbitro ho capito di cosa si trattasse. Si vedeva che lo stesse richiamando non per un altro tipo di gesto scorretto. Mi è dispiaciuto che una cosa così sia accaduta in un match di questa risonanza, sotto gli occhi di tanti ragazzi. Juan Jesus ha affrontato la situazione con una signorilità pazzesca, è stato molto più che bravo»

JUAN JESUS – «L’argomento sembrava chiuso? È una cosa molto personale. Se uno non si sente di tirarla fuori, avrà sempre il mio appoggio. Poi comunque ha dato la sua versione dei fatti quando ha sentito le dichiarazioni di Acerbi»

ACERBI – «Mi aspettavo più intelligenza da lui. Le spiego: sarebbe stato molto meglio per lui non parlare. Sentire quelle spiegazioni è stato più schifoso dell’eventuale gesto in sé. C’è una linea sottile tra il razzismo vero e puro e voler offendere una persona di colore con ignoranza. Per me Acerbi non è razzista, non è uno skinhead. Ma chi non capisce che quel tipo di offesa va a fare proprio male a una persona di colore è sinonimo di molta, molta, molta ignoranza»

SANZIONE – «Io non cerco un capro espiatorio. Non lo reputo un razzista vero, ma se ha proferito quelle parole, è giusto che venga squalificato. Altrimenti mi sembrerebbe un’assurdità indossare la maglia con scritto: “No al razzismo”. Le sue eventuali scuse? Avrebbe dovuto farle subito, come ha fatto in campo a Juan Jesus. Adesso dovrebbe cambiare versione»