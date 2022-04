Caso biglietti Lazio, Lotito: «Pretesto per attaccarmi, non sarebbero venuti lo stesso...»

Il presidente della Lazio Lotito è tornato sulla vicenda riguardante i biglietti del prossimo match contro il Milan

Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una intervista a Il Messaggero è tornato sulla questione riguardante il caro prezzo dei biglietti per la partita di domenica contro il Milan.

«A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi sinora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto. Il caro biglietti era previsto da inizio anno. Succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d’Italia per i costi da botteghino. Quando ho fatto le promozioni con Venezia, Sassuolo e Torino, con 20-25mila paganti non sono nemmeno riuscito a ripagare le spese dell’incontro».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24