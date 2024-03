Gravina, il presidente è stato ascoltato in Procura su sua richiesta

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha chiesto di sua spontanea volontà di essere ascoltato in Procura

Sta tenendo banco il caso Gravina. Gli avvocati Leo Mercurio e Fabio Viglione, legali del presidente della Figc, si sono espressi così tramite una nota.

NOTA/1- «In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, pur non risultando indagato, questa mattina Gabriele Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima»

NOTA/2 – «L’audizione si è svolta questo pomeriggio presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma. Tale decisione è stata maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone nei magistrati che stanno seguendo il caso. In questa vicenda, il nostro assistito è una persona offesa, per questo auspica si faccia luce quanto prima su quella che si sta profilando come una vera e propria attività di dossieraggio, rispetto alla quale si augura anche l’individuazione dei mandanti».