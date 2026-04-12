Caso Lukaku Napoli: alta tensione, rischio fuori rosa e l’atteso faccia a faccia con Antonio Conte. Cosa succederà nelle prossime ore

Caso Lukaku Napoli: atteso un incontro con Antonio Conte, rischio fuori rosa. Ecco cosa succederà nelle prossime ore per l’attaccante belga

Il clima all’ombra del Vesuvio si fa sempre più teso e ricco di incognite. Romelu Lukaku non sarà a disposizione per l’insidiosa trasferta contro il Parma, segnando così la sua seconda assenza consecutiva negli impegni ufficiali del club. La decisione autonoma dell’attaccante di restare in Belgio per proseguire gli allenamenti individuali e sottoporsi a cure mediche specifiche ha generato una profonda frattura con i vertici societari. Questa presa di posizione ha infatti scatenato la dura reazione della dirigenza azzurra, culminata il 31 marzo con un perentorio comunicato istituzionale. La nota non solo annuncia la valutazione di imminenti provvedimenti disciplinari, ma lascia pericolosamente aperta la questione relativa all’esclusione del giocatore dal gruppo squadra a tempo indeterminato. Allo stato attuale, il rapporto tra Lukaku e il Napoli è oggettivamente sceso ai minimi storici.

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Il rientro a Castel Volturno: snodo cruciale per il futuro

Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere dello Sport, il centravanti belga dovrebbe fare il suo tanto atteso ritorno nel centro sportivo di Castel Volturno nel corso della prossima settimana, proprio quando la squadra inizierà la preparazione atletica e tattica in vista del delicatissimo match casalingo contro la Lazio. Il momento chiave di questi giorni concitati sarà senza dubbio l’inevitabile confronto diretto tra l’attaccante, i piani alti della società e mister Antonio Conte. Il tecnico leccese, principale artefice del suo approdo in terra campana due stagioni fa, è ora chiamato a gestire una situazione interna estremamente spinosa e complessa.

L’ombra del “fuori rosa” nella serrata corsa Scudetto

Il dubbio principale che agita l’ambiente partenopeo è concreto: il club deciderà realmente di mettere Lukaku fuori rosa? Questa drastica misura punitiva è attualmente sul tavolo di De Laurentiis. Una scelta del genere comporterebbe un notevole azzardo tecnico, proprio nel momento in cui il Napoli si appresta ad affrontare il decisivo rush finale di Serie A con la rincorsa allo scudetto ancora totalmente aperta. Perdere definitivamente un elemento di questo calibro, per quanto attualmente ai margini delle dinamiche tattiche, complicherebbe enormemente le rotazioni di Conte, già costretto a fare i conti con una rosa limitata dagli infortuni. Il vertice imminente chiarirà le reali intenzioni delle parti, segnando forse l’epilogo dell’avventura del numero 9 in azzurro.