Caso plusvalenze, chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Il Procuratore federale ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nell’inchiesta Prisma. I dettagli

Arrivano novità importanti e clamorose sul caso Juventus. l Procuratore federale Chiné, nel corso dell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del caso plusvalenze, ha infatti richiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus.

Sono stati chiesti anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.