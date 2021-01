Cassano a sorpresa: «Voglio dire una cosa a Cristiano Ronaldo»

Antonio Cassano, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo dopo Inter Juventus. Le sue parole

Sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano è tornato a parlare di Inter-Juventus, rivolgendo queste parole a Cristiano Ronaldo.

«Tempo fa dissi che Cristiano Ronaldo sarebbe stato un problema con l’idea di Pirlo. Non giudico Ronaldo, che ha fatto 800 gol, ma in un nuovo ciclo messo in piedi con l’idea di Andrea, dove devi pressare in avanti, ho visto Ronaldo che sta iniziando a far fatica. Non lo vedo nell’idea di Pirlo, nelle ultime gare. Non lo vedo pressare, correre, giocare tra le linee. Io credo nell’idea di Andrea, avrà futuro, ma adesso in un momento di ricambio della Juventus è un intoppo».