Cassano al veleno: «Fabian Ruiz inguardabile, Zielinski un flop»

L’ex attaccante si è rivolto in termini molto duri contro alcuni giocatori del Napoli dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Antonio Cassano non le manda a dire e dalla Bobo TV sul Napoli a seguito della sconfitta subita contro i viola.

LE DICHIARAZIONI – «Il Napoli mi ha deluso. Non puoi vincere con l’Atalanta a sei giornate dalla fine e poi perdere in casa contro la Fiorentina dinanzi a 50.000 persone che ti stanno spingendo verso lo Scudetto. Non giocavano mica contro il Bayern Monaco, alla squadra di Spalletti manca sempre quel passo in più e non è un caso che sia sempre successo in questi anni»

I SINGOLI – «Fabian Ruiz è inguardabile da quattro mesi. Non mi è mai piaciuto e sta dando poco a livello qualitativo. Anche Zielinski sta deludendo, un flop a parte i primi due-tre mesi di stagione. Koulibaly pure non sta giocando bene ultimamente, è altalenante, ma al Napoli sta mancando soprattutto il centrocampo, fatta eccezione per Lobotka»