Napoli, la casa di carta: il Maradona sempre più tabù

Il Maradona per il Napoli sta diventando sempre più un tabù: la sconfitta con la Fiorentina infrange i sogni scudetto

Il Napoli perde in casa contro la Fiorentina e il Maradona diventa sempre più un tabù per la squadra allenata da Spalletti.

Non basta lo stadio tutto esaurito per spingere gli azzurri, che in casa cadono sotto i colpi della formazione allenata da Italiano. In casa il Napoli ha conquistato 29 punti dei 66 totali. Pochi per provare ad assaltare la vetta. Ora arriva alla Roma al Maradona nel prossimo turno per un’altra sfida ricca di insidie. Lo scrive La Repubblica.