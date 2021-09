Cassano: «Chiesa e de Ligt devono giocare. La Juve rischia di farsi male»

Cassano ha commentato alla Bobo TV la Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco le parole dell’ex attaccante

Intervenuto alla Bobo TV, in diretta su Twitch, Antonio Cassano si è espresso così sul momento della Juventus:

«Da Allegri non ci si può aspettare un calcio offensivo e propositivo. Ma Chiesa deve giocare, punto. De Ligt è tra i tre centrali migliori al mondo, deve giocare. Allegri giocherà sempre così, si rimetterà in carreggiata e con i risultati dimenticheremo tutto. Non pensiamo che la Juve giocherà bene. Ma l’errore è stato della Juve, che lo ha mandato via e dopo due anni richiamato. Adesso, però, c’è una Juventus diversa, da far crescere e su cui c’è da lavorare. Io l’ho detto già ad inizio campionato: la Juve e Max rischiano di farsi male. Allegri si deve evolvere».