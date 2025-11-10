Cassano durissimo: «La Sampdoria usa gli algoritmi, chi ha fatto venire questi fondi stranieri gli algoritmi se li deve mettere nel c…!»

Cassano durissimo sul mercato dei blucerchiati: «La Sampdoria usa gli algoritmi, chi ha fatto venire questi fondi stranieri…!»

Antonio Cassano, intervenuto nell’ultima puntata di Viva El Futbol, non ha risparmiato dure critiche alla dirigenza della Sampdoria. L’ex bomber blucerchiato ha contestato apertamente la decisione del club di affidare le strategie di calciomercato all’utilizzo dei cosiddetti algoritmi, giudicando questa scelta priva di logica e lontana dalla realtà del calcio giocato.

«La Sampdoria usa gli algoritmi, chi ha fatto venire questi fondi stranieri gli algortmi se li deve mettere nel c…! Servono i giocatori, quelli forti, non i bidoni dell’immondizia che vanno a prendere dal terzo mondo e che poi non sanno stoppare la palla.

Questo qua, non faccio il suo nome per non metterlo in difficoltà, è venuto dalla Danimarca e in un’intervista ha detto “sono da 30 anni del calcio e lavoro con gli algoritmo”. Se io facessi il direttore sportivo e sentissi una cosa del genere, a lui gli farei pare tre giri. Servono il giocatori e bisogna andarli a vedere!».

