Sampdoria, si va verso un summit tra Manfredi, Tey e Walker per il futuro del club? Le ultimissime in casa blucerchiata
Il momento difficile della Sampdoria non accenna a placarsi. La squadra blucerchiata ha chiuso il ciclo di partite prima della sosta per le Nazionali con un’altra sconfitta: al Penzo, il Venezia ha inflitto un nuovo colpo che aggrava la crisi di risultati e di classifica.
Incontro tra Manfredi, Tey e Walker
Secondo Il Secolo XIX, le settimane di pausa potrebbero rivelarsi decisive per il futuro assetto societario. È infatti previsto un vertice tra il presidente Matteo Manfredi e l’investitore Joseph Tey, figura centrale nell’orbita finanziaria del club. All’incontro parteciperà anche Nathan Walker, braccio destro di Tey. L’obiettivo sarà fare il punto sulle strategie di sviluppo e, soprattutto, sulle strutture di governance della società genovese.
Possibile rimodulazione delle deleghe
Il tema più delicato riguarda la possibile redistribuzione delle deleghe tra i dirigenti. La crisi di risultati avrebbe infatti innescato una riflessione interna sulla catena di comando e sulle responsabilità dei manager, aprendo la strada a cambiamenti significativi nella gestione del club.
