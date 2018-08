Lo svincolato fantasista Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista parlando dell’Inter, sua squadra del cuore

Lo svincolato Antonio Cassano ancora alla ricerca di una squadra pronta ad accoglierlo torna a far parlare di se con un’intervista ai microfoni di Radio Deejay. Il giocatore pugliese ha parlato dell’Inter, sua squadra del cuore dove ha giocato per una stagione, affermando che la prima partita dei nerazzurri, usciti sconfitti dallo stadio del Sassuolo, non lo ha esaltato.

«Da tifoso nerazzurro– ha proseguito Cassano- spero possa vincere lo scudetto e credo che l’Inter sia l’unica squadra in grado di dar filo da torcere alla Juventus, ma ad oggi la vedo lontana». L’ex fantasista ha, poi, parlato di calciomercato confessando di aver detto al direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, di acquistare invece di 5-6 giocatori, due top-player “alla Modric” abituati a grandi palcoscenici come Thiago Alcantara o Dembele che potrebbero sicuramente rafforzare ancora di più la rosa allenata da Luciano Spalletti.