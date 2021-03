Cassano: «Milan in difficoltà. Scudetto? Che botta dell’Inter»

Antonio Cassano, ex attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla corsa Scudetto alla Bobo TV su Twitch

«Più che parlare del Napoli, che adesso con Mertens ha trovato la sua compattezza, io mi soffermerei più sul Milan dell’ultimo mese. La paura era reggere fino all’ultimo il confronto con l’Inter visti i tanti impegni ravvicinati e la rosa a disposizione. I rossoneri stanno avendo delle problematiche, tutti i giocatori stanno facendo fatica. La squadra è in difficoltà non a livello di gioco, ma a livello fisico. Il punto è che le altre dietro ora stanno arrivando. E intanto l’Inter ieri ha dato la botta definitiva, chiudendo definitivamente il discorso Scudetto. Servirebbe un disastro clamoroso per riaprire la corsa per il titolo».