Cassano non ha dubbi: «Sono rimasto impressionato da Vergara, può fare molto comodo all’Italia»

Cassano spiazza tutti: «Sono rimasto impressionato da Vergara, può fare molto comodo all’Italia». Le sue parole

Antonio Cassano è rimasto folgorato dal talento di Antonio Vergara. L’ex attaccante, oggi opinionista, durante la trasmissione Viva el Fútbol ha elogiato con entusiasmo il classe 2003 del Napoli, sottolineandone qualità e potenziale. Le sue parole:

PAROLE – «Io sono rimasto impressionato da Vergara. L’avevo visto poco e niente prima di Napoli-Chelsea, qualche minuto qua e là, ma é un giocatore forte forte.

Lui per me può fare molto comodo all’Italia per gli spareggi. Ha fatto una partita meravigliosa contro giocatori di livello. Ha forza nelle gambe, non so se é una mezzala o un esterno destro che può venire in mezzo al campo. Una cosa é certa: finalmente ho visto un giocatore italiano, giovane, che ha fatto una super partita.

É stato il migliore in campo per continuità e qualità. Rino (Gattuso, ndr), pensaci: questo ragazzo é veramente forte forte»

