Cassano: «Piatek torna in Italia e segna. Serie A campionato fasullo»

Antonio Cassano ci va giù pesante e attacca il livello del campionato italiano. Le dichiarazioni dell’ex fantasista

Alla Bobo TV, Antonio Cassano ha criticato aspramente la Serie A.

DICHIARAZIONI – «Piatek è andato via dall’Italia ed è stato un disastro, mai titolare, avrà segnato 4 reti. Torna in Italia e segna. Questo significa che il campionato italiano è fasullo. Icardi? Da quando è al PSG non si vede e non si sente più. Sta facendo poco quest’anno, l’anno scorso pure. In squadre di un certo tipo devi saper giocare a calcio. Ha fatto persino più gol Kean in un anno che lui in tre da quando è a Parigi».