Durante la Bobo Tv Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta dell’Italia contro la Spagna in Nations League. Le dichiarazioni dell’ex attaccante.

«Voglio dire che Chiellini resta il miglior difensore in Italia, quel gol preso da Bastoni, con Chiellini non lo prendi mai. Questa Italia non può prescindere da Chiellini».