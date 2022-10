Cataldi sulla Salernitana: «Mi aspetto una partita molto complicata…». Le parole del calciatore della Lazio

Danilo Cataldi ha parlato nel classico match program alla vigilia del match contro la Salernitana. Ecco le parole del calciatore della Lazio:

«È una squadra in fiducia che ha mantenuto lo stesso allenatore inserendo giocatori importanti. Per questo mi aspetto una partita molto complicata. Come collettivo danno il meglio di loro, è una squadra difficile da affrontare anche sui cross e seconde palle. Hanno due bravi esterni come Candreva e Mazzocchi che fanno la differenza, sarà difficile batterli».

