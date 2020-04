Cavani, il futuro è ancora al Psg? L’Inter intanto resta vigile

Cavani sarebbe tentato dall’idea di restare al Psg nonostante le tante richieste ricevute. Tra queste c’è quella dell’Inter

In scadenza a fine anno, Cavani non ha ancora certezze sul futuro. L’attaccante, come spiega L’Equipe, sarebbe tentato da una permanenza al Psg nonostante le varie richieste ricevute nel corso della stagione. L’uruguaiano potrebbe prolungare il contratto addirittura di due anni.

Nonostante la sua volontà sembri ormai chiara, sull’attaccante restano vigili vari club: tra questi c’è l’Inter, che lo scorso anno avrebbe pensato al Matador per piazzarlo di fianco a Lautaro Martinez.