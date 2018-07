Edinson Cavani, autore di una splendida doppietta contro il Portogallo: «Sono felicissimo per i gol ma l’emozione di vedere i tifosi felici è unica»

Prima la gioia, poi il dolore. Edinson Cavani ha regalato un’incredibile qualificazione al suo Uruguay contro il Portogallo, prima di lasciare anzitempo il campo a seguito di un guaio muscolare. La sua presenza nel quarto di finale contro la Francia è in dubbio, ma lui non vuole pensarci e rimane ottimista: «Sono veramente contento di aver fatto felice il nostro popolo. Spero e conto di esserci alla prossima gara, faró di tutto, poi al momento di più non so». Proprio oggi, o al massimo domani per far decantare l’infortunio, Cavani sarà sottoposto a esami strumentali: l’immagine di CR7 che lo accompagna (o lo sposta…) verso la panchina ha fatto il giro del mondo, ma alla fine è Edinson a restare dentro il Mondiale.

Riprende poi Cavani: «Mi chiedete del gol e io sono felicissimo ma l’emozione che mi ha dato vedere i nostri tifosi felici è unica». E su Luis Suarez: «Continuiamo a fare la storia: abbiamo lottato tutti insieme e nessuno ha abbassato guardia e braccia dopo il loro pareggio. Ho visto il nostri popolo felice sì, e sono contento di sapere che la nostra gente può continuare a seguirci e a godere del nostro momento».