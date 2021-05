Cavani rivela: «Vicino al Boca Juniors, ma ho un legame profondo con lo United»

Edinson Cavani ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United, ma ha rivelato di essere stato vicino al Boca Juniors

Edinson Cavani resterà per almeno un’altra stagione al Manchester United. Il rinnovo con i Red Devils era complicato, con le piste sudamericane che sembravano essere quelle giuste per il futuro del Matador. Ma il bomber uruguaiano ha deciso di prolungare con il club inglese e, ai microfoni di 2 de Punta, ha spiegato le sue ragioni.

«La possibilità di firmare un contratto con il Boca Juniors era reale. Ma in tutto ciò che è stato scritto dai giornali, solo la metà era la verità. In ogni caso sì, c’era la possibilità che andassi al Boca. E non ho chiuso la porta a questa opportunità. Ma oggi è tutto chiaro e sono un giocatore del Manchester United e sono concentrato solo su questo. Ci sono momenti in cui vuoi essere vicino alle tue radici, accanto ai tuoi cari. Non c’è stato un momento in cui non abbia pensato alla mia famiglia. Quando prendi una decisione, prendi in considerazione molte cose: l’amore delle persone, l’atteggiamento del club verso di te e appunto la mia famiglia. I compagni mi hanno chiesto di restare e anche l’allenatore. Non potevo non pensare a tutto prima di decidere. Sento un legame profondo con tutto l’ambiente, anche con chi lavora dietro le quinte. La fiducia del mister l’ho sentita fin da subito. Questa situazione per un calciatore è il massimo e ti dà una grande fiducia».