CdS – Fiorentina: «Vlahovic merita una grande squadra intorno»

Editoriale del CdS che si concentra sul centravanti serbo Dusan Vlahovic e l’inizio di stagione suo e della Fiorentina

“Un giocatore del genere merita i grandi palcoscenici, merita l’Europa”. E’ quanto scrive Alberto Polverosi nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, che vede Dusan Vlahovic protagonista. Un giocatore, il serbo, al quale non è ancora stato rinnovato il contratto, ma che è ben dentro il gioco della Fiorentina.

Tre gol in questo inizio di campionato, tra cui la doppietta in casa dell’Atalanta, che certificano solo una cosa: il ragazzo ha bisogno di giocare in una grande squadra. “Se intorno a Vlahovic verrà costruita una grande squadra, lui ne sarà il degno centravanti”. Come si muoverà in questo senso il club viola? Dopo l’ottima campagna acquisti, l’obiettivo, anche se non dichiarato, sarebbe quello di una qualificazione in Europa. Che potrebbe convincere il classe 2000 a restare ancora a lungo…