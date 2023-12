Ceesay: «Volevo stare a Lecce, ma l’Arabia non si poteva rifiutare»

Le parole di Assan Ceesay, ex attaccante del Lecce, sul suo trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate

Assan Ceesay, ex attaccante del Lecce, ha parlato a Pianeta Lecce del suo addio al club giallorosso per trasferirsi in Arabia Saudita.

PAROLE – «Non dimenticherò mai l’esperienza a Lecce, così come il gol segnato all’Inter. Che emozione la salvezza a Monza, con tutte quelle cose successe nei 90 minuti: era il nostro giorno. A Lecce ho dato il massimo, ho rispettato la maglia e ringrazio per l’opportunità di giocare in Serie A. Tanti tifosi credevano io stessi temporeggiando per creare un problema al Lecce, ma non è stato così. In Arabia le questioni burocratiche sono delicate, c’è voluto tempo. In generale volevo restare al Lecce, mi è piaciuta la città e la squadra era affamata. La vita del calciatore è così, devi pensare anche famiglia».