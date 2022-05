Ceferin: «Mbappé-PSG? Il Real non dica cosa fare all’Uefa. Loro offerta simile». Le parole del presidente anti Superlega

Aleksander Ceferin ha parlato alla BBC delle critiche arrivate dal Real Madrid e dalla Liga per il contratto siglato tra Mbappé e il PSG.

Queste le sue parole: «Per quanto riguarda il fair-play finanziario, abbiamo norme che sono abbastanza rigide. Chiunque le rispetterà, potrà giocare le nostre competizioni, chi non le rispetterà starà fuori. Ma né il Real Madrid né chiunque altro dirà alla Uefa cosa fare. Rinnovo Mbappé? Si sentono oltraggiati ma per quanto ne so, l’offerta del Real era simile a quella del Psg».